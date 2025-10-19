В возрасте 35 лет внезапно умер бывший баскетболист сборной Украины

Денис Носков / © Федерация баскетбола Украины

В возрасте 35 лет внезапно умер украинский баскетболист Денис Носков.

Об этом сообщил его экс-одноклубник Роман Новиков на своей странице в Instagram.

"Денчик, как так… Спасибо друг за все!!! Брат, я не могу поверить, сколько пережили вместе… Земля пухом, и присматривай за нами с неба", – написал Роман в Instagram-сторис.

Носков – воспитанник мариупольского баскетбола. Он выступал за "Азовмаш", "Киев", "Одессу", "Николаев", "Черкасские Мавпы", "Запорожье", а также за клубы в Грузии и Франции.

Известно, что в последние годы спортсмен проживал в Торонто (Канада). Причина его смерти не раскрывается.

В последний раз он выходил на площадку в составе "Одессы" в Суперлиге сезона-2021/22. Также Носков защищал цвета молодежных сборных и национальной сборной Украины по баскетболу 3х3.

