Вячеслав Шарпар / "Ворскла"

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В возрасте 39 лет умер известный украинский футболист Вячеслав Шарпар .

Об этом сообщила его мама Валентина. По ее словам, трагедия произошла 2 июня — в его 39-й день рождения.

В настоящее время тело Вячеслава находится в Греции, а семья занимается сложным процессом его возвращения в Украину для погребения по христианским традициям.

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"Сегодня мне очень непросто писать эти слова. 2 июня трагически ушел из жизни наш дорогой и благословенный сын Вячеслав. Сейчас тело Вячеслава находится в Греции.

Впереди сложный путь возвращения домой в Украину, чтобы мы могли провести его в последний путь по нашим христианским традициям. Впереди большие затраты на возвращение тела и погребение.

Если у вас есть возможность поддержать нашу семью финансово, мы будем благодарны за любую помощь", — написала мама Вячеслава в соцсетях.

На протяжении своей карьеры Шарпар играл за луцкую "Волынь", харьковский "Металлист", полтавскую "Ворсклу", киевский "Арсенал", "Говерлу", а также выступал в чемпионатах Молдовы и Латвии.

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В составе "Металлиста" и "Ворсклы" он становился бронзовым призером чемпионата Украины. На международном уровне он выигрывал Суперкубок Молдовы в составе "Шерифа" и чемпионат Латвии с "Ригой". Также привлекался в молодежную сборную Украины U-21.

Ранее сообщалось, что экс-футболист европейской сборной умер в 33 года после жуткого ДТП.

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