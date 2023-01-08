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В возрасте 40 лет умер бывший игрок ПСЖ и олимпийский чемпион по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
1999
Время на прочтение
1 мин
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В возрасте 40 лет умер бывший игрок ПСЖ и олимпийский чемпион по футболу

Модест Мбами (справа) / Фото: Associated Press

В СМИ причиной смерти называют инсульт.

Бывший полузащитник ПСЖ и олимпийский чемпион в составе сборной Камеруна Модест Мбами скончался в возрасте 40 лет.

Трагическую новость парижский клуб сообщил на своей странице в Twitter.

По информации СМИ, Мбами не смог пережить сердечный приступ.

Мбами известен выступлениями за французские ПСЖ и "Марсель". Также он успел поиграть за испанскую "Альмерию", китайский "Чанчунь Ятай", саудовский "Аль-Иттихад", колумбийский "Миллионариос" и французский "Гавр", ставший последним его клубом. Модест завершил карьеру в 2015 году.

Мбами является олимпийским чемпионом-2000 в составе сборной Камеруна. Знаком он и украинским болельщикам, ведь в 2009 году в составе "Марселя" играл против "Шахтера" в 1/4 финала Кубка УЕФА. Тогда донецкий клуб прошел дальше по сумме двух матчей и стал триумфатором евротурнира, в финале обыграв бременский "Вердер".

Напомним, в декабре прошлого года от лейкемии умер известный сербский футболист и тренер Синиша Михайлович. Также в конце 2022-го умер легендарный бразильский футболист Пеле.

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Дата публикации
Просмотры
1999
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