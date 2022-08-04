В возрасте 43 лет скончалась легенда латвийского футбола

Отмечается, что Рубинсу было всего 43 года. Что именно стало причиной смерти – неизвестно.

О трагическом известии сообщила Федерация футбола Латвии.

Рубинс успел стать настоящей легендой латвийского футбола. На его счету 117 матчей и 10 забитых за сборную. По количеству игр в национальной команде Рубинс второй за всю историю тамошнего футбола после Виталийса Астафьевса, который провел 167 поединков.

В составе сборной полузащитник выступал в финальной части Чемпионата Европы в 2004 году – до сих пор это высшее достижение национальной команды.

Так, впервые за сборную Латвии Рубинс сыграл в ноябре 1998 года в товарищеском матче против Туниса, а последний раз – в октябре 2011 года в Хорватии. Ему принадлежит рекорд сборной по сыгранным матчам подряд (59 игр).

Рубинс начинал карьеру в 1996 году в латвийской "Ауди". Впоследствии поиграл за "Эстер" (Швеция), "Сконто" (Латвия), "Кристалл Пэлас" (Англия), "Металлург" (Лиепая, Латвия), "Интер", "Карабах" и "Симург" (все – Азербайджан). Трижды он становился чемпионом Латвии и один раз – чемпионом Азербайджана. Карьеру игрока Рубинс завершил в 2012 году. Через несколько лет после этого начал работать тренером в штабе "Огре", а в 2019 году был главным тренером "Ауди".

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