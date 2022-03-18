В возрасте 45 лет умер бывший футболист и тренер "Шахтера"

В составе донецкого клуба он выступал с 1999 по 2004 год.
На 46-м году перестало биться сердце бывшего игрока донецкого "Шахтера" Алексея Бахарева.
Печальное известие сообщила пресс-служба "горняков".
Хавбек выступал за донецкую команду с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей и забил 13 мячей.
Бахарев родился в России и сыграл за сборную РФ один матч. Затем Алексей получил украинский паспорт и провел одну игру в сине-желтой футболке.
После завершения игровой карьеры он более 10 лет работал детским тренером в академии донецкого "Шахтера"
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