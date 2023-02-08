В возрасте 46 лет умер бывший футболист "Динамо" и сборной Украины

Вместе с "бело-синими" Александр Радченко становился чемпионом и обладателем Кубка Украины.

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины и Александр Радченко умер в возрасте 46 лет.

Трагическое известие сообщает официальный сайт столичного клуба.

Причина смерти известного футболиста не указана.

Радченко родился в Мариуполе, где начинал свою игровую карьеру. В 1997 году он перешел в киевское "Динамо", за которое выступал до 2002-го.

Также Александр играл за "Закарпатье", "Днепр", "Кривбасс" и "Волынь".

Он закончил футбольную карьеру в 2009 году. После этого в течение длительного времени работал детским тренером в ДЮФШ "Динамо" им. В. Лобановского.

В составе "Динамо" Радченко четырежды становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубкок страны в сезоне-1997/98.

В период с 2002-го по 2005 год Радченко выступал за сборную Украины. В составе национальной команды он провел 17 матчей.

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