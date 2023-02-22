В возрасте 83 лет умер знаменитый футболист и почетный президент "Реала"

Легендарный экс-футболист мадридского "Реала" Амансио Амаро умер в возрасте 83 лет.

Печальную новость сообщила пресс-служба "Королевского клуба".

"Амансио запомнится всем болельщикам "Реала" и любителям футбола как один из величайших игроков этого вида спорта", – говорится в сообщении "сливочных".

Амаро выступал за "Реал" с 1962-го по 1976 год. За 14 сезонов в клубе он сыграл 471 матч и забил 155 голов.

Вместе с мадридцами Амансио завоевал девять титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании, а также в 1966 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной Испании Амаро провел 42 матча и забил 11 голов, выиграв с "Красной фурией" чемпионат Европы 1964 года.

После окончания карьеры Амансио работал тренером молодежной и главной команды "Реала". В прошлом году Амаро избрали почетным президентом мадридского клуба.

Читайте также:

Во время обороны Бахмута погиб известный украинский гандболист

Отразил пенальти и потерял сознание: в Бельгии во время матча умер 25-летний вратарь

В возрасте 46 лет умер бывший футболист "Динамо" и сборной Украины