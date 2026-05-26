В WBC высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен

Усик — Верховен

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

В том числе он вспомнил спорную остановку боя в конце 11-го раунда.

Сулейман отметил, что большое количество болельщиков подвергло сомнению правильность решения рефери, однако подчеркнул, что в боксе "каждое решение вызывает споры".

"Как и каждую неделю, бокс подарил нам восторг, истории и примеры величия как на ринге, так и за его пределами. В прошлую субботу мы пережили особенную ночь в Египте, историческое событие, которое подтвердило, что наш вид спорта не знает границ и продолжает развиваться в каждом уголке мира.

На фоне потрясающих и незабываемых пирамид Гизы наш чемпион Александр Усик четко показал, что он один из лучших в мире. Он встретился с соперником, который доказал, что он не любитель, вступив в схватку с украинцем и заставив замолчать многих критиков, предсказывавших ему легкий нокаут и поражение.

Александр Усик защитил свой титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, победив Рико Верховена в 11 раундах, практически с гонгом. Рико продемонстрировал невероятную выдержку и захватывающее мужество всего лишь в своем втором профессиональном боксерском поединке.

Многие болельщики поставили под сомнение вмешательство рефери, поскольку до конца раунда оставалась всего одна секунда. Но это бокс, спорт сильных эмоций, где каждое решение вызывает споры. Самое главное, что оба бойца выложились на полную, покинули ринг в хорошем настроении и оставили незабываемое впечатление на зрелищной площадке", — сказал Сулейман.

Обзор боя Усик — Верховен

Усик — Верховен: итоги боя

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

