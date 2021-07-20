В Японии нашли африканского олимпийца-беглеца: на родине ему грозит тюрьма

В Японии нашли африканского олимпийца-беглеца: на родине ему грозит тюрьма

Джулиус Секитолеко бежал из олимпийского лагеря, чтобы не возвращаться домой.

Японская полиция сообщила об установлении местонахождения тяжелоатлета из Уганды Джулиуса Ссекитолеко. Об этом сообщает издание Kyodo News.

На прошлой неделе спортсмен исчез из тренировочного лагеря в Идзуми-Сано, где его команда базировалась на время Олимпийских игр-2020. Тяжелоатлет не явился для прохождения обязательного ежедневного тестирования на коронавирус.

В номере он оставил записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, поскольку "жизнь там тяжелая". Свои вещи спортсмен попросил передать его жене в Уганде.

Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Нагои, что в 200 километрах от тренировочного лагеря. Однако паспорт спортсмена остался у членов его команды.

Полиция взялась за поиски пропавшего спортсмена и обнаружила его в городе Йоккаити, недалеко от железнодорожного вокзала. Это удалось сделать благодаря камерам наблюдения.

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В соцсетях активно обсуждают резонансный инцидент. Похоже, в случае возвращения на родину Ссекитолеко будет серьезно наказан за свой побег.

"Смотрел новости сегодня, правительство Уганды хочет сделать из тебя пример, здесь тебя ждет тюрьма. Удачи", - написал один из жителей африканской страны.

Добавим, что Джулиус выиграл две бронзовые медали на последнем чемпионате Африки и претендовал на континентальную квоту в весе до 67 кг на Олимпийских играх. Уже в Японии угандиец узнал, что не получил ее, и вынужден возвращаться домой.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Международный олимпийский комитет изменил девиз Олимпийских игр.

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