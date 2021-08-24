В Японии стартуют Паралимпийские игры: в Токио едут 143 украинских атлета

Украинцы будут соревноваться в 15 видах спорта.

Сегодня, 24 августа, стартуют летние Паралимпийские игры-2020 в японском Токио.

О уе рассказали в Сніданкуз 1+1.

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Это спортивное событие так же, как и нынешняя Олимпиада-2020, пройдет без зрителей. Участие примут около 4,5 тыс. спортсменов из 168 стран мира. Только одна команда из Афганистана отменила свое участие из-за сложной ситуации в стране.

От Украины в Токио едут 143 атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. За все годы на летних и зимних играх паралимпийская сборная Украины показала очень хорошие результаты. Например, на прошлых летних играх украинская сборная в общекомандном зачете стала третьей. Всего за все игры наши паралимпийцы получили 464 медали.

Девиз этой олимпиады "Ваша поддержка — наша победа!". Игры будут продолжатся до 5 сентября.

Напомним, олимпийская сборная Украины в Токио завоевала 19 медалей. В копилке "сине-желтых" одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. Украинские призеры также получат свою награду.

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