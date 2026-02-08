- Дата публикации
В ярком финале: определился победитель чемпионата Европы-2026 по футзалу
В решающем матче за трофей испанцы одолели португальцев.
Сборная Испании стала чемпионом Евро-2026 по футзалу. В ярком финале турнира испанцы победили португальцев со счетом 5:3.
На самом старте матча "Красная фурия" забила два мяча благодаря Антонио Пересу и Хосе Райе. Португальцы быстро ответили голами Афонсу Жезуша и Рубену Гойша.
Под занавес первого тайма Перес оформил дубль, выведя испанскую команду вперед.
После перерыва Португалия снова отыгралась – счет сравнял Паулета.
Однако испанцы все же вырвали победу – Перес точным ударом сделал хет-трик, а за несколько секунд до финального свистка точку в матче поставил Адольфо.
Обзор матча Португалия – Испания
Для испанцев это первый триумф на чемпионате Европы за последние десять лет и восьмой в истории, что является абсолютным рекордом континентального первенства. Предыдущие два Евро выиграла Португалия.
Бронзовым призером Евро-2026 по футзалу стала сборная Хорватии, которая в матче за третье место победила Францию – 5:5, 6:5 по пенальти.
Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы-2026 по футзалу дошла до четвертьфинала, где в экстра-таймах уступила Франции со счетом 2:4.
Добавим, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.
Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.
"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.