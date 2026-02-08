В ярком финале: определился победитель чемпионата Европы-2026 по футзалу

Сборная Испании по футзалу / x.com/FutSalRFEF

Сборная Испании стала чемпионом Евро-2026 по футзалу. В ярком финале турнира испанцы победили португальцев со счетом 5:3 .

На самом старте матча "Красная фурия" забила два мяча благодаря Антонио Пересу и Хосе Райе. Португальцы быстро ответили голами Афонсу Жезуша и Рубену Гойша.

Под занавес первого тайма Перес оформил дубль, выведя испанскую команду вперед.

После перерыва Португалия снова отыгралась – счет сравнял Паулета.

Однако испанцы все же вырвали победу – Перес точным ударом сделал хет-трик, а за несколько секунд до финального свистка точку в матче поставил Адольфо.

Обзор матча Португалия – Испания

Для испанцев это первый триумф на чемпионате Европы за последние десять лет и восьмой в истории, что является абсолютным рекордом континентального первенства. Предыдущие два Евро выиграла Португалия.

Бронзовым призером Евро-2026 по футзалу стала сборная Хорватии, которая в матче за третье место победила Францию – 5:5, 6:5 по пенальти.

Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы-2026 по футзалу дошла до четвертьфинала, где в экстра-таймах уступила Франции со счетом 2:4.

Добавим, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.