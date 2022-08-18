В Зимбабве футбольного фаната зарубили мачете из-за поражения "Манчестер Юнайтед"

В рамках второго тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромно уступил Брентфорду (0:4). Это поражение привело к роковым последствиям.

В Зимбабве произошло убийство на фоне поражения "Манчестер Юнайтед" во втором туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает Daily Star.

Фанаты из городка Мбембези в провинции Матабелеленд решили узнать причины поражения. После завершения матча в местном баре между Укиле Нкомо и Стхембелани Цума возникла ссора. Последний разъяренным ушел из бара домой по мачете, затем вернулся и нанес удар клинком по Вукилу.

Брату потерпевшего удалось скрыться в соседнем торговом центре и позвать правоохранителей. По прибытии на место жестокого преступления правоохранители обнаружили Нкомо мертвым в луже крови. Полиция проводит розыск убийцы, который скрывается.

Напомним, что на днях Илон Маск заявил, что покупает "Манчестер Юнайтед", однако впоследствии отрицал свои слова.

Читайте также:

Утер нос одноклубникам: Зинченко показал невероятную технику на тренировке "Арсенала" (видео)

Скандальный матч отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке не будут переигрывать

"Это катастрофа": Луческу раскритиковал главного арбитра и УЕФА после матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионов