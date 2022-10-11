Вадуц - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

Первый поединок между днепровским и лихтенштейнским клубами завершился вничью.

В четверг, 13 октября , "Днепр-1" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23 сыграет с лихтенштейнским "Вадуцем".

Поединок состоится на стадионе "Райнпарк" в городе Вадуц, столице Лихтенштейна. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Вадуц - Днепр-1

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Вадуц - Днепр-1

По мнению букмекеров, незначительным фаворитом предстоящего поединка является днепровский клуб. На победу подопечных Александра Кучера можно поставить с коэффициентом 2,25. Ничья - 3,65. Победа команды из Лихтенштейна - 3,20.

Добавим, что в другом матче этой группы кипрский "Аполлон" на собственном поле будет принимать нидерландский АЗ. Этот поединок также начнется 13 октября, но в 19:45 по киевскому времени.

"Днепр-1" на групповом этапе Лиги конференций: турнирное положение

Подопечные Александра Кучера на старте группового раунда Лиги конференций уступили АЗ (0:1), после чего на Кипре одержали уверенную победу над "Аполлоном" (1:3). В своем третьем матче днепряне сыграли вничью с "Вадуцем" (2:2).

(0:1), после чего на Кипре (1:3). В своем третьем матче днепряне (2:2). После трех туров "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 4 балла. АЗ возглавляет группу с 9 очками. "Вадуц" с 2 пунктами идет третьим. "Аполлон" с одним очком на последней строчке.

Поединки 5-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 27 октября: "Днепр-1" - "Аполлон", "Вадуц" - АЗ.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с клубами, которые финишируют третьими на групповом этапе Лиги Европы.

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