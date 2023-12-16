"Валенсия" с Яремчуком отобрала очки у "Барселоны" в матче 17-го тура Ла Лиги (видео)

Украинский нападающий вышел в стартовом составе "летучих мышей" и был заменен во втором тайме.

"Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука сыграла вничью с "Барселоной" в домашнем матче 17-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Месталья" завершился со счетом 1:1 .

Яремчук вышел на игру в стартовом составе "летучих мышей" и уже на 2-й минуте был очень близок к тому, чтобы открыть счет. После передачи от партнера Роман с мячом развернулся в штрафной каталонцев и пробил в правый нижний угол. Однако голкипер "сине-гранатовых" Иньяки Пенья спас свою команду.

Первый тайм поединка прошел без голов. На старте второй половины матча "Барселона" вышла вперед – на 55-й минуте отличился Жоау Фелиш.

После пропущенного мяча главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха на 62-й минуте снял Яремчука с поля, выпустив вместо него Серхи Каноса.

На 70-й минуте "Веленсия" сумела отыграться – Уго Гильямон нанес точный удар, позволивший хозяевам вырвать ничью в матче против действующего чемпиона Испании.

Обзор матча "Валенсия" – "Барселона"

После этого матча "Валенсия" с 20 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" (35 баллов) поднялась на третью позицию. На четвертую строчку опустился мадридский "Атлетико" (34 очка + игра в запасе), который в этом туре на выезде уступил "Атлетику" из Бильбао со счетом 2:0.

Лидирует в чемпионате "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которая имеет в своем активе 41 балл. На два очка от нее отстает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина. В воскресенье, 17 декабря, "сливочные" примут "Вильярреал", а в понедельник, 18 декабря, "жиронцы " дома встретятся с "Алавесом".

В следующем туре "Барселона" 20 декабря будет принимать "Альмерию", а "Валенсия" днем ранее на выезде сразится с "Райо Вальекано".

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