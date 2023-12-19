"Валенсия" с Яремчуком прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге (видео)

Украинец вышел на поле в конце поединка против "Райо Вальекано".
"Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука обыграла "Райо Вальекано" в стартовом матче 18-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио де Вальекас" в Мадриде завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этом противостоянии подопечные Рубена Барахи забили во втором тайме. На 61-й минуте автором победного удара стал испанец Серхи Канос.
Отметим, что в конце встречи "летучие мыши" остались в меньшинстве – на 90+1-й минуте прямую красную карточку получил португальский защитник Тьерри Коррея.
Яремчук начал игру на скамейке запасных и вышел на поле только на 82-й минуте, заменив Уго Дуро.
Обзор матча "Райо Вальекано" – "Валенсия"
Одержав победу в этом поединке, "Валенсия" прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Испании. Команда Яремчук с 23 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" (20 баллов) находится на 11-й позиции.
Следующий тур Ла Лиги состоится после рождественско-новогодней паузы: "Валенсия" примет "Вильярреал", а "Райо Вальекано" на выезде сыграет с "Хетафе". Оба матча запланированы на 2 января 2024 года.
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