"Валенсия" с Яремчуком в экстра-таймах выцарапала путевку в 1/8 финала Кубка Испании (видео)

Роман Яремчук сыграл весь второй тайм матча против аутсайдера Сегунды.

"Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука обыграла "Картахену" в выездном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча на "Эстадио Мунисиполь Картагонова" завершилась со счетом 1:2 по итогам экстра-таймов.

Хозяева неожиданно вышли вперед уже на 4-й минуте встречи усилиями Альфредо Ортуньо.

Еще в первом тайме последняя команда турнирной таблицы Сегунды (второй испанский дивизион – прим.) осталась в меньшинстве – на 45+1-й минуте прямую красную карточку получил защитник Иван Калеро.

Во втором тайме "летучие мыши" воспользовались численным преимуществом и сравняли счет – на 73-й минуте отличился Серхи Канос.

Поскольку основное время матча завершилось вничью, то игра перешла в экстра-таймы. Там подопечные Рубена Барахи забили победный мяч – автором решающего удара на 106-й минуте стал Хосе Гайя.

Отметим, что Яремчук начал поединок на скамейке для запасных, но вышел на поле сразу после перерыва. Результативными действиями украинский нападающий не отличился.

Обзор матча "Картахена" – "Валенсия"

Следующий матч "Валенсия" проведет 14 января на выезде с "Кадисом" в чемпионате Испании. После 19 туров "летучие мыши" занимают девятое место в Ла Лиге, набрав 26 очков.

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