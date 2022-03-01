"Вам никогда не будет прощения": Миколенко эмоционально обратился к российским футболистам

"Вам никогда не будет прощения": Миколенко эмоционально обратился к российским футболистам

Игрок сборной Украины осудил безразличие российских футболистов к военной агрессии со стороны их страны.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко написал очень эмоциональное обращение к одному из лидеров российской футбольной сборной Артему Дзюбе.

Миколенко обвинил Дзюбу и игроков РФ в том, что они отмалчиваются, пока их страна вторглась на территорию Украины и уничтожает украинский народ.

"Пока ты, сука, молчишь, Артем Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей залупе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи", - написал Миколенко в сторис Instagram.

Ранее сообщалось, что Россию и Беларусь отстранили от международных хоккейных турниров, а УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в футбольных турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, УЕФА расторг многомиллионный контракт с "Газпромом".

Также Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой. Аналогичное решение приняла Международная федерация волейбола (FIVB).

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: