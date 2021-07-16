"Вам здесь не рады": ультрас "Динамо" поиздевались над баннерами "Шахтера" к презентации новой формы

Радикальные болельщики "бело-синих" продемонстрировали свое отношение к главному сопернику их клуба.
Ультрас киевского "Динамо" выразили протест против донецкого "Шахтера", который сейчас делит с "бело-синими" столичный НСК "Олимпийский".
Радикальные фанаты киевского клуба пришли к "Украинскому дому", где накануне "Шахтер" презентовал новую форму, и сорвали баннеры "горняков".
На странице wbc_kyiv в Instagram были опубликованы фото сорванных эмблем "Шахтера", на которых стоят ногами ультрас "Динамо".
"Вам здесь не рады", - говорится в подписи к публикации.
- После событий 2014 года, когда "Шахтер" был вынужден покинуть Донецк, команда проводила домашние матчи во Львове и Харькове.
- С мая 2020-го домашним стадионом для "горняков" стал НСК "Олимпийский" в Киеве. Контракт был подписан на три года.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о желании, чтобы "Шахтер" выехал в свой регион.