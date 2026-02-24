Ванат и Цыганков отличились голами в матче "Жироны" в чемпионате Испании

Виктор Цыганков / facebook.com/gironafc

Украинские футболисты "Жироны" Владислав Ванат и Виктор Цыганков отличились голами в выездном матче 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Алавеса".

Уже на 5-й минуте хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Лукаса Бое. На 31-й минуте Ванат восстановил паритет в игре, замкнув дальнюю штангу после подачи с углового и скидки головой от Акселя Витселя.

Во втором тайме "бело-красные" вышли вперед — Цыганков на 73-й минуте ворвался в штрафную площадку соперника на передачу Аззедина Унахи, обошел голкипера и забил уже в пустые ворота.

Однако удержать победу подопечные Мичела не сумели. На 89-й минуте Бое оформил дубль и спас "Алавес" от поражения — 2:2 .

Отметим, что Ванат и Цыганков вышли в стартовом составе "Жироны". Ваната заменили на 68-й минуте, а Цыганков покинул поле на 84-й минуте поединка. Украинский голкипер каталонцев Владислав Крапивцов весь матч провел на скамейке для запасных.

Обзор матча "Алавес" — "Жирона"

После этого поединка "Жирона" (30 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" (27 баллов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре испанского чемпионата "Жирона" 1 марта примет "Сельту", а "Алавес" 27 февраля на выезде сыграет с "Леванте".