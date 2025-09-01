- Дата публикации
Ванат официально перешел из "Динамо" в "Жирону"
Владислав стал одноклубником Виктора Цыганкова в Испании.
Испанская "Жирона" завершила трансфер форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната.
О переходе 23-летнего украинца клуб Ла Лиги объявил на своем официальном сайте.
Отмечается, Владислав подписал с "Жироной" контракт на пять сезонов.
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что испанский клуб заплатил отступные за украинского нападающего в размере 20 миллионов евро.
Ванат является воспитанником "Динамо". За первую команду "бело-синих" он дебютировал в мае 2021 года. С того времени Владислав сыграл за киевлян 119 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 19 результативных передач.
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ-2024/25.
Ванат стал третьим украинцем в "Жироне". За "бело-красных" уже выступают полузащитник Виктор Цыганков и вратарь Владислав Крапивцов.
Каталонский клуб стартовал в новом сезоне Ла Лиги с трех поражений и замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре чемпионата Испании подопечные Мичела 14 сентября на выезде встретятся с "Сельтой".
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Георгий Судаков перешел из донецкого "Шахтера" в португальскую "Бенфику".