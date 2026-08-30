Ванат отличился ассистом за "Жирону" в матче Сегунды

Владислав Ванат

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Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат отличился голевой передачей в матче 3-го тура Сегунды против "Лас-Пальмаса".

24-летний украинец вышел на игру в стартовом составе и на 60-й минуте ассистировал Ясеру Асприлье, который сделал счет 3:1 в пользу каталонцев. На 83-й минуте встречи Ванат были замененен.

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Для Владислава это первое результативное действие за "Жирону" в этом сезоне. Матч против "Лас-Пальмаса" стал первым для него в новой кампании — два предыдущих поединка "бело-красных" в Сегунде он провел на скамейке для запасных.

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Отметим, что в этом матче за "Жирону" дебютировал украинский нападающий Александр Пищур, который вышел на замену на 84-й минуте. Украинский вратарь каталонского клуба Владислав Крапивцов провел весь поединок на скамейке для запасных.

Добавим, что недавно "Жирону" покинул украинский полузащитник Виктор Цыганков, который продолжит карьеру в "Аяксе".

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Жироны". Одержав первую победу в сезоне, команда Кике Альвареса с 4 очками поднялась на шестое место в Сегунде. "Лас-Пальмас" с 6 очками находится на четвертой позиции.

В следующем туре "Жирона" 5 сентября на выезде сыграет с хихонским "Спортингом". Днем ранее "Лас-Пальмас" примет "Леганес".

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Ранее сообщалось, что Цыганков впервые прокомментировал скандальный трансфер из "Жироны" в "Аякс".

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