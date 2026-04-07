Ванат травмировался: "Жирона" с Цыганковым обыграла третью команду Ла Лиги

"Жирона" дома обыграла "Вильярреал" в заключительном матче 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит в конце первого тайма — защитник гостей Пау Наварро срезал мяч в свои ворота.

В стартовом составе "Жироны" вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Ванат уже на 12-й минуте травмировался — после борьбы за мяч украинский форвард схватился за заднюю поверхность бедра и был заменен на Абеля Руиса.

Цыганков отыграл весь поединок. Более того, Виктор завершал матч с капитанской повязкой, которую получил от Ивана Мартина после замены испанца на 74-й минуте.

Украинский голкипер "Жироны" Владислав Крапивцов весь матч провел на скамейке для запасных.

Благодаря этой победе "Жирона" (37 очков) поднялась на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" (58 баллов) продолжает занимать третью позицию.

В следующем туре "Жирона" 10 апреля на выезде встретится с мадридским "Реалом", а "Вильярреал" 12 апреля в гостях сыграет с "Атлетиком" Бильбао.

Ранее сообщалось, что "Барселона" в большинстве дожала "Атлетико" и увеличила отрыв на вершине Ла Лиги.

Также мы рассказывали, что мадридский "Реал" с украинским голкипером Андреем Луниным в роли капитана команды сенсационно проиграл "Мальорке".