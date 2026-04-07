Ванат травмировался: "Жирона" с Цыганковым обыграла третью команду Ла Лиги
Команда украинцев неожиданно одержала победу над "Вильярреалом".
"Жирона" дома обыграла "Вильярреал" в заключительном матче 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит в конце первого тайма — защитник гостей Пау Наварро срезал мяч в свои ворота.
В стартовом составе "Жироны" вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков.
Ванат уже на 12-й минуте травмировался — после борьбы за мяч украинский форвард схватился за заднюю поверхность бедра и был заменен на Абеля Руиса.
Цыганков отыграл весь поединок. Более того, Виктор завершал матч с капитанской повязкой, которую получил от Ивана Мартина после замены испанца на 74-й минуте.
Украинский голкипер "Жироны" Владислав Крапивцов весь матч провел на скамейке для запасных.
Обзор матча "Жирона" — "Вильярреал"
Благодаря этой победе "Жирона" (37 очков) поднялась на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" (58 баллов) продолжает занимать третью позицию.
В следующем туре "Жирона" 10 апреля на выезде встретится с мадридским "Реалом", а "Вильярреал" 12 апреля в гостях сыграет с "Атлетиком" Бильбао.
Ранее сообщалось, что "Барселона" в большинстве дожала "Атлетико" и увеличила отрыв на вершине Ла Лиги.
Также мы рассказывали, что мадридский "Реал" с украинским голкипером Андреем Луниным в роли капитана команды сенсационно проиграл "Мальорке".