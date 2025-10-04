ТСН в социальных сетях

1709
Ванат забил гол-красавец за "Жирону" в чемпионате Испании

Это уже второй забитый мяч Владислава в Примере.

Максим Приходько
Владислав Ванат

Владислав Ванат

Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат забил гол в матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Валенсии".

23-летний украинец вышел в стартовом составе каталонского клуба и на 18-й минуте открыл счет в поединке.

Перед штрафной площадкой "летучих мышей" Ванат обыграл соперника и красивым ударом отправил мяч в дальнюю "девятку".

Видео гола Ваната

Для Владислава это второй забитый мяч в чемпионате Испании. Своим дебютным голом за "Жирону" он отличился в матче 4-го тура Примеры против "Сельты" (1:1).

После первого тайма подопечные Мичела побеждают "Валенсию" со счетом 1:0.

Другие два украинских футболиста "Жироны", вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков, не попали в заявку на этот матч.

Напомним, за стартовые семь туров "Жирона" не одержала ни одной победы и с тремя очками находится на последнем месте в таблице Ла Лиги.

