Ванат забил третий гол за "Жирону" в чемпионате Испании

Украинский форвард открыл счет в матче с "Бетисом".

Владислав Ванат

Владислав Ванат / x.com/GironaFC

Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат забил гол в матче 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Бетиса".

23-летний украинец вышел в стартовом составе каталонского клуба и на 20-й минуте открыл счет в поединке, во вратарской площадке в касание замкнув передачу Брайана Хиля с левого края штрафной.

Для Владислава это уже третий забитый мяч за "Жирону" в чемпионате Испании. Он присоединился к "бело-красным" в начале сентября этого года, перейдя из киевского "Динамо".

Еще один украинский футболист "Жироны" – полузащитник Виктор Цыганков – также вышел на игру с "Бетисом" в стартовом составе. Украинский вратарь "жиронцев" Владислав Крапивцов не попал в заявку на матч из-за травмы.

Перед этим туром "Жирона" с 10 очками шла на 18-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги, находясь в зоне вылета.

