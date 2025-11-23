- Дата публикации
Ванат забил третий гол за "Жирону" в чемпионате Испании
Украинский форвард открыл счет в матче с "Бетисом".
Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат забил гол в матче 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Бетиса".
23-летний украинец вышел в стартовом составе каталонского клуба и на 20-й минуте открыл счет в поединке, во вратарской площадке в касание замкнув передачу Брайана Хиля с левого края штрафной.
Для Владислава это уже третий забитый мяч за "Жирону" в чемпионате Испании. Он присоединился к "бело-красным" в начале сентября этого года, перейдя из киевского "Динамо".
Еще один украинский футболист "Жироны" – полузащитник Виктор Цыганков – также вышел на игру с "Бетисом" в стартовом составе. Украинский вратарь "жиронцев" Владислав Крапивцов не попал в заявку на матч из-за травмы.
Перед этим туром "Жирона" с 10 очками шла на 18-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги, находясь в зоне вылета.