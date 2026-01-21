Ваната впервые номинировали на звание лучшего футболиста месяца в Ла Лиге

Владислав Ванат / © ФК "Жирона"

Украинского форварда "Жироны" Владислава Ваната впервые номинировали на звание лучшего футболиста в Ла Лиге.

Об этом сообщается на официальной странице Ла Лиги в соцсети X.

В течение января 24-летний украинский нападающий забил четыре гола, отличившись во всех трех матчах "бело-красных" в чемпионате Испании.

В активе Ваната уже 7 голов в текущем розыгрыше Ла Лиги, он является лучшим бомбардиром своей команды.

Конкурентами Владислава в борьбе за звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге являются защитник "Сельты" Маркос Алонсо, вингер "Реала Сосьедад" Гонсалу Гедеш, нападающий мадридского "Атлетико" Александер Серлот и форвард "Мальорки" Ведат Мурики.

Напомним, Ванат перешел в каталонский клуб из киевского "Динамо" в начале сентября 2025 года, подписав контракт на пять сезонов.

Кроме Владислава, в составе "бело-красных" выступают еще два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и вратарь Владислав Крапивцов.

Сейчас подопечные Мичела занимают 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, одержав три победы подряд.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" 26 января будет принимать "Хетафе".

Ранее сообщалось, что "Жирона" подписала голкипера "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена.