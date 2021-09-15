VAR лишил "Динамо" победы над "Бенфикой" в Лиге чемпионов: почему отменили гол Шапаренко

Арбитр зафиксировал офсайд у автора "голевой" передачи Дениса Гармаша.

Киевское "Динамо" стартовало в еврокубковом сезоне с ничьей. Подопечные Мирчи Луческу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделили очки с лиссабонской "Бенфикой" - 0:0.

"Бело-синие" сдерживали натиск соперника почти весь поединок, но в концовке неожиданно чуть не вырвали победу. На 93-й минуте Николай Шапаренко отправил мяч в ближний угол после передачи Дениса Гармаша.

Динамовцы вместе с болельщиками, которые пришли поддержать команду на НСК "Олимпийский", взялись стремительно радоваться. Однако бригада арбитров быстро всех успокоила - рефери после просмотра видеоповтора (VAR) отменил гол из-за офсайда.

Что же позволило арбитрам отобрать у "Динамо" такую желанную победу? Шапаренко во время решающего паса Гармаша не находился в положении вне игры. Однако офсайд был у самого Гармаша в момент паса Миколенко на него. Именно это стало причиной отмены победного гола "бело-синих".

СТОП-КАДР ЭПИЗОДА

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

В другом матче стартового тура группы E "Барселона" на "Камп Ноу" проиграла "Баварии" (0:3).

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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