VAR сыграл в пользу "нерадзурри": "Барселона" досадно уступила "Интеру" в ЛЧ

Во вторник, 4 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 миланский "Интер" принимал дома "Барселону".

"Интер" победил каталонскую "Барселону" в домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол поединка забил в дополнительное время до первого тайма Хакан Чалханоглу. Во втором тайме гости сравняли счет, но после просмотра VAR арбитр отменил гол Педри из-за игры рукой.

В другом матче группы C мюнхенская "Бавария" дома уничтожила Викторию Пльзень – 5:0

Дубль оформил форвард мюнхенцев Лерой Сане. Еще по голу забили Серж Гнабри, Садио Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Отметим, что мюнхенцы выиграли 10-й матч на групповом этапе Лиги чемпионов и установили рекорд турнира. Раньше в истории это не удавалось ни одному клубу.

Лидирует в группе С "Бавария" с 9 очками, "Интер", (6) второй. У "блаугранас" всего три балла, а "Виктория" Пльзень пока очков не набирала.

В следующем туре "Барселона" будет принимать "Интер", а "Бавария" отправится в гости в "Викторию" Пльзень

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