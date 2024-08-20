Варди спас "Лестер" от поражения с "Тоттенхэмом" в первом матче после возвращения в АПЛ (видео)

"Лестер" и "Тоттенхэм" разошлись ничьей в последнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм остался за "шпорами" – на 29-й минуте Педро Порро ударом головой вывел свою команду вперед после подачи Джеймса Мэддисона с левого фланга.

Во второй половине встречи "лисы" сумели отыграться. Легенда клуба 37-летний Джейми Варди из пределов штрафной точно пробил головой, замкнув мягкий навес, который исполнил с правого фланга Иссахаку Фатаву. Больше голов команды не забивали.

Обзор матча "Лестер" – "Тоттенхэм"

Отметим, что для "Лестера" это был первый матч после возвращения в элитный дивизон. В прошлом сезоне "лисы" выиграли Чемпионшип (второй по рангу футбольный дивизион Англии – прим.).

Интересно, что, в отличие от "Тоттенхэма", в истории "Лестера" есть одно чемпионство АПЛ. Под руководством Клаудио Раньери "лисы" завоевали титул в сезоне-2015/16.

Во втором туре АПЛ "Лестер" 24 августа на выезде сыграет против "Фулхэма", а "Тоттенхэм" в тот же день примет "Эвертон".

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