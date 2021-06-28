"Вас на поле не будет 11": Зеленский обратился к сборной Украины накануне матча со шведами на Евро-2020

Глава государства призвал присоединяться к флешмобу.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к футбольной сборной страны накануне матча 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции.
Ролик со словами поддержки глава государства опубликовал в Instagram.
"Привет, дорогая сборная Украины по футболу. Я - Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины и я буду твоим фанатом.
Я буду вместе с тобой все 90 минут, поверь мне - я буду вместе с тобой петь гимн Украины, я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно за каждую подножку и я буду очень радоваться каждому забитому голу.
Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как каждый украинец, как каждый гражданин Украины. Поэтому знай - вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов", - сказал Зеленский.
Матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт подробно освещает ситуацию вокруг первой в истории игры нашей сборной в плей-офф чемпионатов Европы и проведет онлайн-трансляцию поединка.
- Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.
- Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.
- Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.