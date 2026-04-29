Василий Костюк получил почетное признание от Украинской федерации карате

Украинский меценат и бизнесмен Василий Костюк получил почетное признание от Украинской федерации каратэ — ему присвоен черный пояс и третий дан.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации.

Награждение состоялось 18 апреля во время турнира Friends Cup во Львове, ежегодно объединяющего сотни юных спортсменов, тренеров и поклонников каратэ. В рамках мероприятия Костюк также принял участие в награждении наград победителям и пообщался с участниками соревнований и их семьями.

В Федерации отмечают, что это решение отражает системный вклад Костюка в развитие каратэ в Украине. В частности, по его инициативе была создана модель детских резервных сборных — национальных команд для детей 10-13 лет, получающих полное или частичное финансирование для участия в международных соревнованиях.

В 2025 году в состав такой сборной вошли 24 юных каратиста, еще 24 спортсмена сформировали команду в 2026 году. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить непрерывный тренировочный и соревновательный процесс.

«В то время, когда мир ищет эффективные модели развития молодежи, украинский опыт демонстрирует: инвестиции в детей — это инвестиции в будущее. Инициатива Василия Костюка является примером того, как стратегическое видение, соединенное с реальной поддержкой, способно изменять систему и создавать уникальные возможности для нового поколения спортсменов. Ведь настоящая сила черного пояса — не только в мастерстве, а в способности вести за собой, поддерживать других и оставлять после себя работающее на годы вперед наследство», — отмечают в УФК.

Напомним, ранее президент Украинской федерации каратэ Иван Дутчак заявил , что благодаря меценатской поддержке бизнесмена Василия Костюка украинское каратэ вышло на новый уровень.

