Василий Костюк получил почетное признание от Украинской федерации карате

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации.

Награждение состоялось 18 апреля во время турнира Friends Cup во Львове, ежегодно объединяющего сотни юных спортсменов, тренеров и поклонников каратэ. В рамках мероприятия Костюк также принял участие в награждении наград победителям и пообщался с участниками соревнований и их семьями.

В Федерации отмечают, что это решение отражает системный вклад Костюка в развитие каратэ в Украине. В частности, по его инициативе была создана модель детских резервных сборных — национальных команд для детей 10-13 лет, получающих полное или частичное финансирование для участия в международных соревнованиях.

В 2025 году в состав такой сборной вошли 24 юных каратиста, еще 24 спортсмена сформировали команду в 2026 году. Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить непрерывный тренировочный и соревновательный процесс.

«В то время, когда мир ищет эффективные модели развития молодежи, украинский опыт демонстрирует: инвестиции в детей — это инвестиции в будущее. Инициатива Василия Костюка является примером того, как стратегическое видение, соединенное с реальной поддержкой, способно изменять систему и создавать уникальные возможности для нового поколения спортсменов. Ведь настоящая сила черного пояса — не только в мастерстве, а в способности вести за собой, поддерживать других и оставлять после себя работающее на годы вперед наследство», — отмечают в УФК.

Напомним, ранее президент Украинской федерации каратэ Иван Дутчак заявил , что благодаря меценатской поддержке бизнесмена Василия Костюка украинское каратэ вышло на новый уровень.

