Василий Костюк: Украина впервые стала сильнейшей командой Европы по карате

Спонсор Украинской федерации карате Василий Костюк подвел итог первого года сотрудничества с Федерацией и прокомментировал историческую победу молодежной сборной Украины на чемпионате Европы среди кадетов, юниоров и молодежи.

По его словам, первой эмоцией после новости о победе Украины в общекомандном зачете была искренняя гордость за страну, спортсменов и тренеров. Он отметил, что на соревнованиях в Лимасоле украинская сборная "не просто завоевала медали - она впервые в истории стала сильнейшей командой континента".

"Такой результат – это доказательство того, что системная работа, вера в молодежь и правильная организация подготовки дают свой результат", - отметил Костюк.

Он обратил внимание и на качество наград. Украина завоевала 13 медалей - 4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые. По мнению спонсора Федерации, речь идет не просто о хорошей статистике, а о стратегическом прорыве. "Молодежная сборная повторила рекорд по количеству медалей, но значительно повысила их "золотой вес". Это значит, что украинские каратисты уже не догоняют, а задают темп в Европе", - подчеркнул он.

Отдельно Костюк отметил роль тренерского штаба во главе с Дмитрием Негатуровым, отметив, что именно ежедневная системная работа тренеров формирует основу таких результатов. "Ведь на соревнованиях такого уровня едут лучшие атлеты, физически готовые побеждать. Но именно психологическая подготовка и состояние спортсмена решает, кто поднимется на пьедестал", - отметил он.

Говоря о сотрудничестве с руководством федерации, Василий Костюк подчеркнул партнерский характер взаимодействия. По его словам, профессиональный подход руководства во главе с Иваном Дутчаком позволяет быстро и эффективно реализовывать инициативу. "Мы работаем как партнеры, имеющие общую цель. Мы инвестируем не только в результат сегодня, а в будущее украинского спорта", - отметил он.

Подытоживая первый год сотрудничества, Костюк сформулировал его так: "Это год, когда общая цель, системная поддержка и ежедневный труд превратили потенциал украинских спортсменов в исторический результат для всей Европы".

По его словам, в дальнейшем главная задача – сохранить динамику развития и сделать такие победы не исключением, а стабильной традицией украинского каратэ.

Напомним, с 6 по 8 февраля в городе Лимассол (Кипр) состоялся 53-й чемпионат Европы по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи (U21). В соревнованиях приняло участие 1276 спортсменов из 47 стран. Чемпионат стал историческим для Украины: впервые наша сборная заняла первое общекомандное место в Европе, завоевав 4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые медали.