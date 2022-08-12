"Вася, ты проломил дно": Ломаченко попал в скандал, выложив видео интервью митрополита УПЦ МП

Украинский боксер Василий Ломаченко выложил интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой (в мире Андрей Коваленко).

Так, экс-чемпион мира в трех весовых категориях прервал месячное молчание в Интернете и опубликовал первый пост, начиная со 2 июля.

Соответствующее видео с митрополитом УПЦ МП появилось на официальной странице Ломаченко в Instagram.

Отметим, что в видео опубликовано интервью священника, которое тот дал 30 марта российской службе ВВС.

В частности, в ролике священнослужитель признается, что 24 февраля стало для него шоком и он не мог поверить в произошедшее. По мнению Луки причиной войны стал грех – грех гордыни, грех власти, и человечество расслабилось и забыло о Боге. Ранее Лука вспоминал, что последней каплей, спровоцировавшей нападение, стал парад ЛГБТ в Киеве.

Кроме того, Митрополит является активным противником автокефалии украинской церкви. Также Лука способствует депортации украинцев из Мариуполя, вывозя мирных жителей в Россию.

"Часть первая: убийство – грех", – подписал видео Ломаченко.

Что касается действий Ломаченко, а именно — опубликовании этого видео, то его вдребезги "разнесли" пользователи в комментариях:

Вася ты проломил дно

Ну прикол, 170 дней полномасштабной войны а у вас вата еще не выгорела из головы

Василий оказался продажной Василисой

Бл*ть а ломаченко дальше за московских попов...фууууу б*ть

Ватно-православная программа. Продолжение

Хлопок, хлопок в голове у тебя

Такого отбитого на голову болвана как ты мир еще не видел

Вася, тебе как публичному лицу нужно постить совсем другие посты и освещать реальную картину войны. Вижу тебе мало смертей наших людей и солдат, чтобы открыть глаза и иметь твердую позицию

Добавим, Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.