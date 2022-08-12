"Вася, ты проломил дно": Ломаченко попал в скандал, выложив видео интервью митрополита УПЦ МП

Украинский боксер Василий Ломаченко выложил интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой (в мире Андрей Коваленко).
Так, экс-чемпион мира в трех весовых категориях прервал месячное молчание в Интернете и опубликовал первый пост, начиная со 2 июля.
Соответствующее видео с митрополитом УПЦ МП появилось на официальной странице Ломаченко в Instagram.
Отметим, что в видео опубликовано интервью священника, которое тот дал 30 марта российской службе ВВС.
В частности, в ролике священнослужитель признается, что 24 февраля стало для него шоком и он не мог поверить в произошедшее. По мнению Луки причиной войны стал грех – грех гордыни, грех власти, и человечество расслабилось и забыло о Боге. Ранее Лука вспоминал, что последней каплей, спровоцировавшей нападение, стал парад ЛГБТ в Киеве.
Кроме того, Митрополит является активным противником автокефалии украинской церкви. Также Лука способствует депортации украинцев из Мариуполя, вывозя мирных жителей в Россию.
"Часть первая: убийство – грех", – подписал видео Ломаченко.
Что касается действий Ломаченко, а именно — опубликовании этого видео, то его вдребезги "разнесли" пользователи в комментариях:
- Вася ты проломил дно
- Ну прикол, 170 дней полномасштабной войны а у вас вата еще не выгорела из головы
- Василий оказался продажной Василисой
- Бл*ть а ломаченко дальше за московских попов...фууууу б*ть
- Ватно-православная программа. Продолжение
- Хлопок, хлопок в голове у тебя
- Такого отбитого на голову болвана как ты мир еще не видел
- Вася, тебе как публичному лицу нужно постить совсем другие посты и освещать реальную картину войны. Вижу тебе мало смертей наших людей и солдат, чтобы открыть глаза и иметь твердую позицию
Добавим, Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского.
Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.
- На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.