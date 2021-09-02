"Вау": в Европе восхитились голом Яремчука в ворота сборной Казахстана (видео)

"Вау": в Европе восхитились голом Яремчука в ворота сборной Казахстана (видео)

Приятный эпизод из неудачного поединка.

Известный в Европе телеканал Sky Sports выразил восхищение голом форварда сборной Украины Романа Яремчука в матче 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022 с национальной командой Казахстана (2:2).

В Twitter-аккаунте транслятора был опубликован эпизод, когда уже на 2-й минуте поединка нападающий "сине-желтых" эффектным ударом смог поразить ворота соперника.

"Вау. Роман Яремчук, возможно, уже забил гол недели!" - сказано в комментарии к ролику.

Wow



Roman Yaremchuk may have already scored the goal of the week!



Watch World Cup Qualifiers on Sky Sports pic.twitter.com/6InBE6r472 — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 1, 2021

А вот и видео самого шедевра:

После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

После выездного поединка с Казахстаном сборная Украины вернулась в Киев, чтобы в матче следующего тура квалификации на мундиаль принять Францию. Игра состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".

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