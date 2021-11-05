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"Важная часть нашей истории": катарский клуб официально подтвердил уход Хави в "Барселону"

"Важная часть нашей истории": катарский клуб официально подтвердил уход Хави в "Барселону"

Associated Press

В скором времени испанский специалист будет представлен коучем "сине-гранатовых".

Катарский "Аль-Садд" объявил, что Хави покинул пост главного тренера команды и возглавит каталонскую "Барселону".

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте катарского клуба.

"Руководство "Аль-Садда" договорилось о переходе Хави в "Барселону" после того, как клуб выплатил сумму отступных, прописанную в контракте. Хави - важная часть нашей истории, мы желаем ему удачи. Несколько дней назад он сообщил о своем желании возглавить "Барселону", поскольку его родная команда находится в критическом состоянии. Мы решили не препятствовать этому желанию", - сообщила пресс-служба катарского клуба.

Срок контракта Хави с "Барселоной" не уточняется. По неофициальным данным, компенсация, которую каталонский клуб заплатил "Аль-Садду" за досрочный уход 41-летнего испанского специалиста, составляет 5 миллионов евро.

  • Хави является воспитанником "Барселоны", здесь он провел всю свою карьеру с 1998 по 2015 год. Затем испанец перешел в "Аль-Садд", где завершил карьеру игрока и позже начал тренерскую.
  • Под руководством Хави "Аль-Садд" стал чемпионом Катара в сезоне-2020/21, не проиграв ни одного матча. Накануне "Аль-Садд" установил новый клубный рекорд, доведя свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 34 поединков.
  • 28 октября "Барселона" объявила об увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера. В последних двух матчах командой руководил 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Каталонцы сыграли вничью с "Алавесом" в Примере и обыграли киевское "Динамо" в Лиге чемпионов.

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