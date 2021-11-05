"Важная часть нашей истории": катарский клуб официально подтвердил уход Хави в "Барселону"

В скором времени испанский специалист будет представлен коучем "сине-гранатовых".

Катарский "Аль-Садд" объявил, что Хави покинул пост главного тренера команды и возглавит каталонскую "Барселону".

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте катарского клуба.

"Руководство "Аль-Садда" договорилось о переходе Хави в "Барселону" после того, как клуб выплатил сумму отступных, прописанную в контракте. Хави - важная часть нашей истории, мы желаем ему удачи. Несколько дней назад он сообщил о своем желании возглавить "Барселону", поскольку его родная команда находится в критическом состоянии. Мы решили не препятствовать этому желанию", - сообщила пресс-служба катарского клуба.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X — #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

Срок контракта Хави с "Барселоной" не уточняется. По неофициальным данным, компенсация, которую каталонский клуб заплатил "Аль-Садду" за досрочный уход 41-летнего испанского специалиста, составляет 5 миллионов евро .

Хави является воспитанником "Барселоны", здесь он провел всю свою карьеру с 1998 по 2015 год. Затем испанец перешел в "Аль-Садд", где завершил карьеру игрока и позже начал тренерскую.

Под руководством Хави "Аль-Садд" стал чемпионом Катара в сезоне-2020/21, не проиграв ни одного матча. Накануне "Аль-Садд" установил новый клубный рекорд, доведя свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 34 поединков.

28 октября "Барселона" объявила об увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера. В последних двух матчах командой руководил 49-летний Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "Барселоны". Каталонцы сыграли вничью с "Алавесом" в Примере и обыграли киевское "Динамо" в Лиге чемпионов.

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