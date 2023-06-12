"Важно показать, что Украина живет и играет в футбол": Ребров высказался о матче с Германией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне товарищеского матча с командой Германии.

Наставник украинской национальной команды поблагодарил Германию за помощь нашей стране во время войны с российскими оккупантами.

Также Ребров отметил, что его подопечные должны показать характер на поле и своей игрой поддержать украинский народ, подарив ему эмоции.

По его словам, будущую игру с немцами тренерский штаб "сине-желтых" рассматривает как возможность подготовиться к официальным матчам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

"Прежде всего очень важно подготовиться к официальным поединкам. Для Украины в любой игре стоит вопрос результата. Но у нас нет много времени, поэтому будем рассматривать эту встречу как подготовку к официальным матчам.

Прежде всего я хочу поблагодарить Германию – одну из стран, наиболее помогающих Украине во время войны. Для нас большая честь быть здесь и проводить юбилейный матч. Футбол дает людям в нашей стране эмоции, которые мы несколько потеряли, созерцая новости, то, что происходит на войне. Я сказал игрокам, что мы должны дать эмоции нашим людям, чтобы поддержать их, мы должны показать наш характер на поле. Эта игра не является официальной, но очень важно показать наш характер. Также важно показать, что мы здесь, что Украина живет и играет в футбол.

Отбор на Евро-2024? Мы все верим, что сможем квалифицироваться. У нас очень тяжелая группа, мы уже начали выступление в ней. Опять же важно, что мы представляем Украину в Европе. Очень важно сконцентрироваться на каждом матче, пытаться в каждой игре брать очки, двигаться шаг за шагом", – сказал Ребров.

Кроме того, Сергей прокомментировал свое решение вернуться в Украину и возглавить национальную сборную после продолжительного периода работы за границей.

"Это работа на сборную Украины. Любой специалист по Украине не отказался бы от нее. Я горжусь тем, что работаю на Украину. Сделаю все, что в моих силах.

Да, я работал в ОАЭ, считаю, это были успешные годы. Но я хотел вернуться в Украину. Я шесть лет работал за границей, конечно, это было интересно. Но как бы то ни было, мое сердце с Украиной, поэтому в этот период я решил вернуться и работать в национальной сборной", – добавил Ребров.

Матч Германия – Украина состоится в понедельник, 12 июня, в немецком Бремене на арене "Везерштадион". Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Это будет 1000-й матч в истории немецкой сборной. Также этот поединок станет дебютным для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Украина с видео всех голов и лучших моментов доступна на нашем сайте.

После спарринга с немцами сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Германия, автоматически попавшая на Евро-2024 как страна-хозяйка финального турнира, после поединка с украинцами 16 июня проведет товарищескую игру с Польшей, а 20 июня спарринг с Колумбией.

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