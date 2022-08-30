"Важное сообщение для мира": хоккеистов из российской КХЛ не будут вызывать в сборную Швеции

Шведских хоккеистов, выступающих в российской Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не будут вызывать в сборные команды страны.

Соответствующее решение приняла Федерация хоккея Швеции из-за полномасштабной войны, которую Россия уже седьмой месяц ведет против Украины.

"Это решение присылает важное сообщение хоккейным Швеции и миру, потому что оно касается наших фундаментальных ценностей", - объяснил глава федерации Андерс Ларссон.

Функционер подробнее объяснил решение федерации в интервью изданию Expressen.

"В связи с чемпионатом мира весной этого года эта тема была очень актуальна. Мы в федерации заявили, что спокойно разработаем свою политику по этому вопросу до начала сезона. Решение будет принято до того, как тренеры будут выбирать составы своих команд. Учитывая текущую ситуацию, мы считаем важным определить ценности шведского хоккея и его позицию, поэтому хоккеисты из КХЛ не будут рассматриваться для вызова в сборную на определенное время.

Да, решение принимается до дальнейших распоряжений. Никто в мире не может предсказать, как будет развиваться ситуация, поэтому мы будем внимательно следить за этим. Посмотрим, когда мы сможем принять другое решение", - сказал Ларссон.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину российский хоккей оказался в изоляции. Российские и белорусские команды выгнали из международных соревнований, а РФ лишили права на проведение ЧМ-2023. Кроме того, КХЛ покинули два клуба - финский "Йокерит" и рижское "Динамо".

Ранее стало известно, что Финляндия также не будет вызывать в сборную хоккеистов из российских чемпионатов.

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