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Важный игрок сборной Украины покинул расположение команды перед матчами Лиги наций
Виталий Миколенко не поможет "сине-желтым" в предстоящих поединках против Северной Ирландии и Венгрии.
Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко покинул расположение сборной Украины по футболу.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
"Виталий Миколенко покинул расположение сборной. Из-за повреждения защитник "Эвертона" не поможет "сине-желтым" в ближайших матчах. Желаем быстрого и качественного восстановления", — говорится в заявлении УАФ.
Таким образом, 27-летний футболист не поможет сборной Украины в грядущих матчах Лиги наций против Северной Ирландии и Венгрии, которые состоятся 2 и 5 октября соответственно.
Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.
Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.