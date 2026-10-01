Важный игрок сборной Украины покинул расположение команды перед матчами Лиги наций

Виталий Миколенко / © Associated Press

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Защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко покинул расположение сборной Украины по футболу.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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"Виталий Миколенко покинул расположение сборной. Из-за повреждения защитник "Эвертона" не поможет "сине-желтым" в ближайших матчах. Желаем быстрого и качественного восстановления", — говорится в заявлении УАФ.

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Таким образом, 27-летний футболист не поможет сборной Украины в грядущих матчах Лиги наций против Северной Ирландии и Венгрии, которые состоятся 2 и 5 октября соответственно.

Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.

Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

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первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.

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