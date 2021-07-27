"Вдохновения и новых побед": Зеленский поздравил украинских стрелков с "бронзой" Олимпиады-2020

"Вдохновения и новых побед": Зеленский поздравил украинских стрелков с "бронзой" Олимпиады-2020

Глава государства не обошел вниманием успех соотечественников в Токио.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на завоевание бронзовой награды Олимпийских игр-2020 представителями нашей страны в пулевой стрельбе Еленой Костевич и Олегом Омельчуком.

"Еще одна медаль от спортсменов на Олимпиаде в Токио! Елена Костевич и Олег Омельчук заняли третье место в стрельбе из пневматического пистолета! Поздравляю бронзовых призеров, желаю вам вдохновения и новых побед!", - написал Зеленский в Twitter.

Ранее свой успех на Олимпиаде в Токио прокомментировала Костевич. Она сумела сломать "проклятие знаменосца", которое преследовало наших спортсменов на всех предыдущих Играх.

Это уже третья медаль в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио, ранее бронзовые награды завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Напомним, Костевич была близка к медали и в личных соревнованиях в стрельбе из пистолета на 10 м, но в финале заняла четвертое место.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Следите за результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 27 июля в нашей онлайн-трансляции.

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