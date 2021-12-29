Вдохновила легенда "Селтика": в чемпионате Японии среди школьников забили нетипичный гол (видео)

Накамура хотел яркого гола - и его желание исполнили.

В Японии стартовал 100-й юбилейный чемпионат среди школьников. Один из матчей между "Токогауэном" и "Нишихарой" решил посетить легендарный японский игрок "Селтика" Сюнсуке Накамура.

На перерыв команды пошли со счетом 0:0, а уже во втором тайме гениально разыгранный стандарт вывел "Токогауэн" вперед.

Хозяева поля в штрафной площадке соперников взялись за руки и начали кружиться в хороводе, после чего разбежались в разные стороны.

Танец, напомнивший кадры из известного американского комедийного сериала "Тед Лассо", сбил с толку игроков Нишихары. Один из игроков остался неприкрытым и направил мяч в сетку.

Ted Lasso in real life pic.twitter.com/DkSisBGiH4 — Troll Football (@TrollFootball) December 29, 2021

Именно Накамура оказался идейным вдохновителем этого забитого мяча.

"Накамура посетил нашу тренировку перед началом турнира. Он просил меня, чтобы команда забила яркий гол. Рад, что это удалось", — признался наставник Токогауэна Кацухиро Судзуки в комментарии Yahoo.

Этот гол оказался единственным в матче – поединок завершился со счетом 1:0.

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