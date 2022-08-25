Вдова Коби Брайанта отсудила "кругленькую" сумму из-за фото с места гибели баскетболиста и дочери

Ванесса Брайант, вдова пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, выиграла суд по делу о распространении снимков с места гибели ее мужа и дочери Джианны.

Федеральный суд присяжных постановил, что округ Лос-Анджелес должен выплатить вдове Брайанта 16 миллионов долларов.

Присяжные согласились с Ванессой и ее адвокатами в том, что, распространив фотографии с места авиакатастрофы, сотрудники полиции и пожарной охраны вмешались в ее личную жизнь и вызвали эмоциональный стресс. Тем самым были нарушены конституционные права, связанные с неприкосновенностью частной жизни.

Кроме того, также компенсацию в 15 млн долларов получил Кристофер Честер, потерявший в авиакатастрофе свою жену и дочь, сообщает CNBC.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГИБЕЛИ КОБИ БРАЯНТА

26 января 2020 года 41-летний Брайант разбился на вертолете вместе с 13-летней дочерью и еще семью лицами. Вероятной причиной авиакатастрофы называют плохие погодные условия.

Пилот Ара Забоян получил специальное разрешение от диспетчеров перед трагическим полетом, а потому имел право лететь в такую погоду.

Причем, он предотвратил вероятную гибель людей на земле. В последний момент ему перед падением удалось отвести транспортное средство от пригорода Лос-Анджелеса Глендейла и других населенных пунктов.

Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с вертолетом потеряли связь.

игроки НБА и мировые звезды спорта почтили память легендарной "Черной Мамбы".

и почтили память легендарной "Черной Мамбы". Брайанта посмертно включили в Зал славы баскетбола.

в Зал славы баскетбола. Брайант завершил карьеру в 2016 году.

Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА (17 - подряд), 5 раз становился чемпионом НБА и дважды - MVP финальной серии.

На протяжении всей карьеры выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" (1996-2016).

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