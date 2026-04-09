Вдребезги разбил ракетку: российский теннисист посреди матча устроил истерику

Даниил Медведев / © Associated Press

Российский теннисист Даниил Медведев устроил истерику во время матча против итальянца Маттео Берреттини в 1/16 финала турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Поединок завершился разгромным поражением "нейтрального" спортсмена из государства-агрессора со счетом 0:6, 0:6.

Для победы над россиянином итальянскому теннисисту хватило 49 минут. Посреди второго сета Медведев настолько разозлился из-за собственной беспомощности на корте, что вдребезги разбил ракетку.

Болельщики на трибунах насмехались над россиянином, аплодируя в такт его ударам ракетки о корт.

Добавим, что Медведев уже далеко не в первый раз опозорился своим неадекватным поведением на корте. Например, во время полуфинального матча Australian Open-2022 он вызверился на судью, обозвав его "тупым". В финале того турнира россиянин обозвал болельщиков "идиотами без мозгов".

А во время матча первого круга US Open-2025 российский теннисист "наехал" на судью, а когда потерпел поражение, то решил выместить свое разочарование на ракетке и вдребезги разбил ее.

За свою карьеру 30-летний Медведев только один раз выигрывал турнир Grand Slam. Это произошло на US Open-2021. На его счету три проигранных финала мэйджоров — на Australian Open (2021, 2022, 2024).