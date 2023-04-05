Вдвое больше, чем получает Роналду: саудовский клуб заманивает Месси космическими деньгами

Аргентинцу предлагают контракт с зарплатой в 400 млн евро в год.

Саудовский "Аль-Хиляль" сделал официальное предложение форварду ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Как сообщил авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо, саудиты готовы платить аргентинцу 400 миллионов евро в год.

В то же время Месси не спешит принимать такие щедрые условия, поскольку его приоритетом является продолжение карьеры в Европе.

Отмечается, что "Барселона" ожидает разрешения ситуации с финансовым фейр-плей, после чего собирается начать переговоры о возвращении Месси.

Предложение ПСЖ продлить контракт 35-летний нападающий пока не принял, потому что стремится получить "спортивные гарантии".

В этом сезоне Месси провел 33 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

"Аль-Хиляль" сейчас занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии.

Если же Месси согласится принять предложение саудовского клуба, то будет играть в одной лиге со своим извечным конкурентом – форвардом Криштиану Роналду, который защищает цвета "Аль-Насра". Зарплата португальца в Саудовской Аравии составляет 200 миллионов долларов в год, а контракт рассчитан до лета 2025-го.

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