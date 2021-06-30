Вдвое больше, чем в прошлый раз: сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

Вдвое больше, чем в прошлый раз: сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

Команда Андрея Шевченко может еще пополнить собственную копилку.

Обыграв команду Швеции в драматичном матче 1/8 финала Евро-2020, сборная Украины впервые в истории пробилась в четвертьфинал Чемпионата Европы.

Этим результатом команда Андрея Шевченко не только порадовала всю Украину, а и заработала солидные деньги. По состоянию на сейчас Украинская ассоциация футбола (УАФ) должна получить от УЕФА 16 миллионов евро.

За выход в финальную часть турнира "сине-желтые" получили 9,25 миллиона евро. Кроме того, Украина в группе обыграла Северную Македонию (2:1). Эта победила принесла нашей команде дополнительные 1,5 миллиона евро.

Украинский сборной повезло завоевать одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах. За выход в 1/8 финала наша команда получила дополнительные 2 миллиона евро.

А победа над Швецией и выход в 1/4 финала позволили сборной Украины заработать еще 3,25 миллиона евро.

Отметим, что на провальном Евро-2016 сборная Украины заработала 8 млн евро - призовые за участие в финальной части соревнования. То есть это вдвое меньше, чем на текущем турнире.

Верим, что украинские футболисты на этом не остановятся. В случае выхода в полуфинал копилка сборной пополнится еще на 5 млн евро. Финалист дополнительно заработает 7 млн евро, а победитель - 10 млн евро.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).

которая в первом раунде плей-офф (2:0). Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

Евро-2020: украинская сборная уже заработала 16 миллионов евро

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