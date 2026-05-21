Усик — Верхувен

Уже сегодня, 21 мая, стартует боксерский уикенд Glory in Giza — одного из самых ожидаемых спортивных шоу года, главным событием которого станет поединок Александра Усика и Рико Верхувена. Все ключевые события вечера — пресс-конференция, официальное взвешивание и сам бой — будут доступны только на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Первым событием станет пресс-конференция участников шоу, которая начнется сегодня, 21 мая, в 21:00. Закадровым ведущим эфира станет Игорь Цыганык, а также будет работать переводчик-синхронист. Уже 22 мая зрители смогут увидеть официальное взвешивание боксеров: трансляция на Киевстар ТВ стартует в 19:50, а сама церемония - в 20:00. Ведущим вечером выступит спортивный журналист Игорь Цыганык, а гостями студии станут украинский спортсмен Жан Беленюк и Игорь Фаниян, украинский промоутер.

Главное событие состоится 23 мая — большой вечер бокса под открытым небом возле пирамид Гизы в Египте. Там Александр Усик проведет титульный поединок против легендарного кикбоксера Рико Верхувена за пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Студийная речь на платформе начнется в 17:15. Ведущим станет известный украинский комментатор Владимир Кобельков, а к обсуждению боев и атмосферы события присоединятся тренер Александра Усика — Валентин Литвинчук, комик Василий Харизма и Вячеслав Волчанчин, кикбоксер и специалист по смешанным боевым искусствам. В рамках эфира зрители увидят специальные включения, обсуждения ключевых поединков и дополнительные материалы с места события.

Кроме главного боя в рамках вечера состоится ряд громких поединков с участием международных звезд бокса. В частности, украинский боксер Даниэль Лапин проведет титульную защиту против француза Бенджамина Мендеса Тани, а также зрители увидят бои Фрэнка Санчеса, Ричарда Торреса-младшего, Хамзы Шираза, Джека Кэттеролла и других.

Чтобы получить доступ к трансляции, достаточно авторизироваться на платформе Киевстар ТВ по телефону и подключить подписку Плюс или Премиум HD. Просмотр доступен вне зависимости от мобильного оператора или интернет-провайдера. Все трансляции будут проходитьна специальном канале «Усик — Верхувен».

