"Вечер был для меня тяжелым": жена Шевченко отреагировала на вылет сборной Украины с Евро-2020

"Вечер был для меня тяжелым": жена Шевченко отреагировала на вылет сборной Украины с Евро-2020

Слова похвалы достались и победителю.

Кристен Пазик, жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, отреагировала на разгромное поражение "сине-желтых" в матче с командой Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020.

"Этот вечер был для меня тяжелым. Я даже не могла смотреть игру, настолько нервничала. Проживание в Англии и мой паспорт Великобритании делали это еще труднее.

Но я очень горжусь тем, что молодая украинская команда показала. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего пути. Идем к следующей цели. Мои поздравления Англии", - написала Кристен в Instagram.

Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко (2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

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