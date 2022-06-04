Вечерняя тренировка и дебютант из чемпионата Франции: как сборная Украины готовится к битве с Уэльсом

Вечерняя тренировка и дебютант из чемпионата Франции: как сборная Украины готовится к битве с Уэльсом

Сборная Украины продолжает подготовку к решающему матчу плей-офф квалификации к Чемпионату мира-2022 против команды Уэльса.

В пятницу, 3 июня, "сине-желтые" провели вечернюю тренировку на газоне Дома спорта футбольного клуба "Кардифф Сити".

В игровых сериях приняли участие все 22 полевых игрока и четыре вратаря, присутствующих в лагере сборной.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

А вечером в лагере национальной команды стало на одного исполнителя больше. Главный тренер сборной Украины Александр Петраков довызвал перед игрой с Уэльсом полузащитника донецкого "Шахтера" Даниила Игнатенко, который на правах аренды играет за французский "Бордо".

Для 25-летнего хавбека это дебютный в карьере вызов в главную команду Украины. Игроки сборной Украины встретили новичка дружескими объятиями и словами поддержки.

4 июня в преддверии матча с Уэльсом национальная команда проведет официальную тренировку на поле стадиона "Кардифф Сити", где, собственно, и состоится игра 5 июня. Начало тренировки - в 19:00 по киевскому времени.

В 18:30 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Александр Петраков и защитник Александр Караваев пообщаются с представителями СМИ на традиционной предматчевой пресс-конфеенции.

Поединок Уэльс - Украина начнется в воскресенье, 5 июня. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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