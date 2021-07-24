"Вечные" рекорды и сложности перед Олимпиадой: что известно о первой украинской медалистке Токио-2020

"Вечные" рекорды и сложности перед Олимпиадой: что известно о первой украинской медалистке Токио-2020

Рассказываем интересные факты о титулованной рекордсменке.

В первый же день розыгрыша медалей на Олимпийских играх-2020 в Токио Украина пополнила свою копилку бронзовой наградой. Добыла дебютную медаль для своей страны 20-летняя, но уже титулованная рекордсменка в дзюдо, Дарья Билодид.

ТСН Проспорт рассказывает интересные факты из биографии одной из самых популярных спортсменок страны.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В СПОРТЕ

Дарья родилась в семье дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. Не удивительно, что в итоге дочь пошла по стопам родителей, но первые шаги в спорте в возрасте трех лет она делала в художественной гимнастике.

Лишь спустя три года Дарья вопреки желаниям родителей, которые не хотели отдавать девочку в секцию боевых искусств, сделала выбор в пользу дзюдо.

instagram.com/dariabilodid7/

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ НА ВЗРОСЛОМ УРОВНЕ

Билодид триумфально ворвалась в мир взрослого дзюдо, сходу одержав победы на своих первых двух соревнованиях - Континентальном Кубке в Праге и Чемпионате Европы в Варшаве в 2017 году.

В феврале 2018 года она также выиграла престижный турнир в Дюссельдорфе.

facebook.com/olympicua

"ВЕЧНЫЕ" РЕКОРДЫ УКРАИНКИ

В 2018 году Дарья стала чемпионкой мира. Титул лучшей дзюдоистки планеты в весовой категории до 48 кг она выиграла в возрасте 17 лет. Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и у мужчин.

Спустя год украинка снова выиграла Чемпионат мира, установив новый рекорд, который в будущем будет невероятно сложно побить. Дарья стала самой молодой двукратной победительницей планетарного форума.

Дар'я Білодід / Getty Images

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ

Перенос Олимпийских игр-2020 на год из-за коронавируса негативно сказался на шансах украинки завоевать золотую медаль в Токио.

Длительный простой оказался не на руку Дарье. Она так и не смогла набрать оптимальные кондиции, о чем свидетельствует ее серия из почти полтора года без побед на турнирах.

Непосредственно перед Олимпиадой у Билодид возникли еще и проблемы со здоровьем - она перенесла непростую операцию по удалению четырех зубов мудрости.

Associated Press

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Дарья около года встречалась с олимпийским чемпионом по дзюдо итальянцем Фабио Базиле, но в апреле 2019-го пара рассталась.

instagram.com/dariabilodid7

После этого у Билодид был краткосрочный роман с футболистом киевского "Динамо" и сборной Украины Денисом Поповым.

День народження Дар'ї Білодід, instagram.com/dariabilodid7

КОРОЛЕВА INSTAGRAM

Дарья - одна из самых популярных украинских спортсменок в Instagram. В социальной сети на нее подписаны 360 тысяч пользователей.

Поклонников дзюдоистка очаровывает не только выступлениями на татами, но и эффектными кадрами с ноткой пикантности.

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7

Дарья Билодид / instagram.com/dariabilodid7

Дарья Билодид / instagram.com/dariabilodid7

instagram.com/dariabilodid7/

instagram.com/dariabilodid7/

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