"Вечные" рекорды и сложности перед Олимпиадой: что известно о первой украинской медалистке Токио-2020

Рассказываем интересные факты о титулованной рекордсменке.
В первый же день розыгрыша медалей на Олимпийских играх-2020 в Токио Украина пополнила свою копилку бронзовой наградой. Добыла дебютную медаль для своей страны 20-летняя, но уже титулованная рекордсменка в дзюдо, Дарья Билодид.
ТСН Проспорт рассказывает интересные факты из биографии одной из самых популярных спортсменок страны.
ПЕРВЫЕ ШАГИ В СПОРТЕ
Дарья родилась в семье дзюдоистов Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. Не удивительно, что в итоге дочь пошла по стопам родителей, но первые шаги в спорте в возрасте трех лет она делала в художественной гимнастике.
Лишь спустя три года Дарья вопреки желаниям родителей, которые не хотели отдавать девочку в секцию боевых искусств, сделала выбор в пользу дзюдо.
ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ НА ВЗРОСЛОМ УРОВНЕ
Билодид триумфально ворвалась в мир взрослого дзюдо, сходу одержав победы на своих первых двух соревнованиях - Континентальном Кубке в Праге и Чемпионате Европы в Варшаве в 2017 году.
В феврале 2018 года она также выиграла престижный турнир в Дюссельдорфе.
"ВЕЧНЫЕ" РЕКОРДЫ УКРАИНКИ
В 2018 году Дарья стала чемпионкой мира. Титул лучшей дзюдоистки планеты в весовой категории до 48 кг она выиграла в возрасте 17 лет. Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо как среди женщин, так и у мужчин.
Спустя год украинка снова выиграла Чемпионат мира, установив новый рекорд, который в будущем будет невероятно сложно побить. Дарья стала самой молодой двукратной победительницей планетарного форума.
СЛОЖНОСТИ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ
Перенос Олимпийских игр-2020 на год из-за коронавируса негативно сказался на шансах украинки завоевать золотую медаль в Токио.
Длительный простой оказался не на руку Дарье. Она так и не смогла набрать оптимальные кондиции, о чем свидетельствует ее серия из почти полтора года без побед на турнирах.
Непосредственно перед Олимпиадой у Билодид возникли еще и проблемы со здоровьем - она перенесла непростую операцию по удалению четырех зубов мудрости.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Дарья около года встречалась с олимпийским чемпионом по дзюдо итальянцем Фабио Базиле, но в апреле 2019-го пара рассталась.
После этого у Билодид был краткосрочный роман с футболистом киевского "Динамо" и сборной Украины Денисом Поповым.
КОРОЛЕВА INSTAGRAM
Дарья - одна из самых популярных украинских спортсменок в Instagram. В социальной сети на нее подписаны 360 тысяч пользователей.
Поклонников дзюдоистка очаровывает не только выступлениями на татами, но и эффектными кадрами с ноткой пикантности.