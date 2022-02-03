"Ведут матчи на русском языке, и это наши друзья": в России заговорили о "тесных связях" с Украиной перед полуфиналом ЧЕ по футзалу

Там продолжают считать, что спорт вне политики.

Глава Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев поделился мнениями по поводу предстоящей игры 1/2 финала Чемпионата Европы по футзалу , в котором Россия встретится с Украиной.

Об этом он рассказал в комментарии "Матч ТВ".

Так, чиновник заявил, что у подконтрольной ему организации дружеские отношения с украинскими коллегами, и призвал не политизировать предстоящий матч.

"Политическую подоплеку этой встречи отбрасывать нельзя. Нас давно разводят, даже на этом чемпионате Европы нас разводили по группам, чтобы мы раньше полуфинала не могли встретиться друг с другом. Основной интригой предстоящей встречи является тот факт, что мы очень давно не играли. Нам предстоит не менее тяжелая игра, сборная Украины — ровная и сильная команда, которая навязывает борьбу.

Сборная Украины ведет матчи на русском языке. Во-вторых, это наши друзья. Это как раз история о том, что спорт, в частности мини-футбол, вне политики. Это не просто слова, мы давно дружим с нашими коллегами из Ассоциации футзала Украины, у нас тесные связи. Лучше бы все выясняли отношения — кто сильнее или быстрее — именно на спортивных площадках. Мы очень хорошо относимся к своим коллегам из сборной Украины", — подчеркнул Алиев.

Поединок полуфинала ЧЕ-2022 по футзалу между Украиной и Россией начнется в пятницу, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени;

В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Испания. Именно португальцы являются победителем турнира и лучшей командой планеты.

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