"Вел себя высокомерно": экс-чемпион мира раскритиковал поведение Ломаченко в бою с Комми

"Вел себя высокомерно": экс-чемпион мира раскритиковал поведение Ломаченко в бою с Комми

Не только ганец считает, что это не совсем профессионально.

Известный американский боксер, бывший чемпион во втором полулегком весе Джамел Херринг, раскритиковал поведение украинского боксера Василия Ломаченко в бою против ганца Ричарда Комми.

Об этом экс-чемпион рассказал в комментарии для Boxing Social.

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Американец обратил внимание на поведение украинца, который в седьмом раунде не стал нокаутировать соперника, призывая угловых Комми остановить бой.

"Все получилось так, как я ожидал. Никакого неуважения к Ричарду Комми, но Ломаченко находится на другом уровне. Первые два раунда получились горячими, но потом он вырвался вперед за счет IQ.

Некоторые считали, что он не остановил Комми из-за жалости, но Лома поступил высокомерно. Команде Комми было неприятно выслушивать все эти призывы к остановке. Тем не менее, они проигнорировали их и позволили ему остаться в бою. И это было правильно, потому что он продолжал отвечать на удары. И рефери увидел это", — сказал Херринг.

Видео противоречивого эпизода

Lomachenko был screaming at Commey's corner asking if they've had enough, asking if they были ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из-за того, что в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 – нокаутом). Это его четвёртое поражение в карьере.

Добавим, что это поведение в ринге не понравилось и Комми.

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