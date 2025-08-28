Вели в счете 2:0: "Полесье" драматично проиграло "Фиорентине" и выбыло из еврокубков

"Полесье" – "Фиорентина" / © ФК Полесье

Житомирское "Полесье" уступило итальянской "Фиорентине" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мапеи" в итальянском городе Реджо-Эмилия завершился со счетом 3:2 .

Первая встреча между командами состоялась 21 августа в словацком городе Пряшев и завершилась разгромным поражением подопечных Руслана Ротаня со счетом 0:3.

В ответном матче житомирцы открыли счет уже на 2-й минуте – Александр Назаренко воспользовался тем, что голкипер "фиалок" Давид де Хеа неудачно сыграл на выходе, и отправил мяч в пустые ворота.

На 13-й минуте "Полесье" вторично поразило ворота итальянского клуба – шикарным ударом из-за пределов штрафной отличился Александр Андриевский.

Однако во втором тайме подопечные Ротаня пропустили три мяча. На 78-й минуте за "Фиорентину" забил бывший защитник донецкого "Шахтера" Додо.

На 86-й минуте счет в матче сравнял Лука Раньери, а на 89-й Эдин Джеко вырвал для хозяев победу.

Обзор матча "Фиорентина" – "Полесье"

Таким образом, "Фиорентина" выиграла со счетом 6:2 по сумме двух матчей и вышла в основную стадию Лиги конференций, а "Полесье" вылетело из еврокубков.

Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.