Вели в счете 2:0: "Полесье" драматично проиграло "Фиорентине" и выбыло из еврокубков
Житомирский клуб чуть не совершил громкую сенсацию в Италии.
Житомирское "Полесье" уступило итальянской "Фиорентине" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мапеи" в итальянском городе Реджо-Эмилия завершился со счетом 3:2.
Первая встреча между командами состоялась 21 августа в словацком городе Пряшев и завершилась разгромным поражением подопечных Руслана Ротаня со счетом 0:3.
В ответном матче житомирцы открыли счет уже на 2-й минуте – Александр Назаренко воспользовался тем, что голкипер "фиалок" Давид де Хеа неудачно сыграл на выходе, и отправил мяч в пустые ворота.
На 13-й минуте "Полесье" вторично поразило ворота итальянского клуба – шикарным ударом из-за пределов штрафной отличился Александр Андриевский.
Однако во втором тайме подопечные Ротаня пропустили три мяча. На 78-й минуте за "Фиорентину" забил бывший защитник донецкого "Шахтера" Додо.
На 86-й минуте счет в матче сравнял Лука Раньери, а на 89-й Эдин Джеко вырвал для хозяев победу.
Обзор матча "Фиорентина" – "Полесье"
Таким образом, "Фиорентина" выиграла со счетом 6:2 по сумме двух матчей и вышла в основную стадию Лиги конференций, а "Полесье" вылетело из еврокубков.
Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.